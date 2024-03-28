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Ирина Роднина: у меня пенсия нормального российского человека

Ирина Роднина о своей пенсии: я получаю меньше 30 тысяч рублей

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РИА Новости

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина ответила на вопрос о размере своей пенсии, передает Sport24.

«У меня пенсия нормального российского человека. Не спортивная. Сумма? Пока меньше 30 тысяч. Я работающий пенсионер и индексации для меня нет», — сказала Роднина.

Роднина отметила, что не задумывалась о том, устраивает ли ее такая сумма.

«Пока что продолжаю работать. Поэтому не знаю, реально ли будет прожить только на пенсию», — добавила она.

Также Роднина является десятикратной чемпионкой мира и 11-крайтной чемпионкой Европы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В 2023 году в организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее экс-тренер сборной России заявил, что на его пенсию трудно прожить.

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