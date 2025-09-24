На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петросян могла отказаться от участия в квалификационном турнире в Пекине

Фигуристка Петросян могла отказаться от участия в квалификации к Олимпиаде
Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Аделия Петросян могла отказаться от участия в квалификации к Олимпиаде, а вместо нее могла поехать на соревнования Алина Горбачёва, которая была запасным претендентом. Об этом Okko рассказала тренер Петросян Этери Тутберидзе.

«Аделя была вся в сомнениях, говорила, что нет, все, я не готова, я не могу в таком состоянии ехать. Просто, оказалось, девочка, которая запасная, еще менее готова», — сказала Тутберидзе.

Петросян за два проката на квалификационном турнире в Пекине набрала 209,63 балла и заняла первое место. На втором месте оказалась представляющая Грузию Анастасия Губанова, которая набрала 206,23 балла. Замкнула тройку лучших бельгийка Луна Хендрикс, которая пропустила практически весь прошлый сезон из-за восстановления после операции. Она за короткую и произвольную программы набрала 204,96 балла.

Среди мужчин лидером отборочных соревнований также стал россиянин: по сумме двух прокатов Петр Гуменник заработал 262,82 балла. Второе место занял Ким Хюн Ем из Южной Кореи (228,60). На третьей позиции оказался представитель Мексики Донован Каррильо (222,36).

Ранее Петросян рассказала о трудностях перед олимпийским отбором.

