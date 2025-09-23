Петросян рассказала о трудностях перед олимпийским отбором

Российская фигуристка Аделия Петросян в своем Telegram-канале опубликовала пост, в котором рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться перед поездкой в Пекин на квалификационные соревнования Олимпийских игр 2026 года.

«С начала сезона все шло не так, как я себе это представляла, но результат достигнут, мы снова смогли. Поэтому просто работаем дальше!» —написала Петросян.

Петросян за два проката набрала 209,63 балла. На втором месте оказалась представляющая Грузию Анастасия Губанова, которая за два дня набрала 206,23 балла. Замкнула тройку лучших бельгийка Луна Хендрикс, которая пропустила практически весь прошлый сезон из-за восстановления после операции. Она за короткую и произвольную программы набрала 204,96 балла.

Вместе с Петроян олимпийскую путевку завоевал Петр Гуменник. По сумме двух прокатов россиянин заработал 262,82 балла. Второе место занял Ким Хюн Ем из Южной Кореи (228,60). На третьей позиции оказался представитель Мексики Донован Каррильо (222,36).

