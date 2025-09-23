На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ООН призывают ФИФА и УЕФА отстранить команды из Израиля

Эксперты ООН призывают УЕФА и ФИФА отстранить израильские клубы и сборные
Восемь экспертов Организации Объединенных Наций обратились к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой отстранить израильские клубы и сборные от международных соревнований. Об этом в социальной сети X написал журналист Хосе Луис Моралес.

Согласно его информации, эксперты ООН призывают отстранить израильские команды в качестве ответа на действия Израиля на территории Палестины.

21 сентября уже появилась информация, что УЕФА 23 числа намерен отстранить команды из Израиля от турниров под своей эгидой. При этом представители Израиля пытаются не дать вынести вопрос на голосование 23 сентября из-за того, что подавляющее большинство европейских стран проголосуют за отстранение. Если голосование состоится, то сборная Израиля будет отстранена от отбора к чемпионату мира 2026 года, а тель-авивский «Маккаби» будет исключен из Лиги Европы.

18 сентября в Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали, что Израиль не будет отстранен от Олимпийских игр.

Ранее в Госдуме заявили о двойных стандартах в МОК.

Летние виды спорта
