Журова рассказала о двойных стандартах в МОК

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила о двойных стандартах в Международном олимпийской комитете (МОК) из-за того, что организация не собирается отстранять Израиль от Игр, передает Sport24.

«Они сразу говорили, даже Бах, что Россия — это одно, а Израиль — другое. Это политика. Если идти по этой аналогии, то Израиль и все страны, где есть конфликты, не должны быть допущены», — сказала Журова.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в Госдуме обвинили МОК в беспределе.