В МОК рассказали, будет ли отстранен Израиль от Олимпийских игр

МОК не будет отстранять Израиль от Олимпийских игр

В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали, что Израиль не будет отстранен от Олимпийских игр, сообщает Inside The Games.

«Национальные олимпийские комитеты Израиля и Палестины имеют равные права. Оба они соблюдают Олимпийскую хартию, и мы продолжаем работать с ними, чтобы смягчить последствия текущего конфликта для спортсменов», — заявили в МОК.

14 сентября премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в своих соцсетях, что израильские спортсмены не должны выступать на международных турнирах.

17 сентября стало известно, что сборная Испании по футболу может бойкотировать предстоящий чемпионат мира, если туда отберется сборная Израиля.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее сообщалось о том, что израильские гимнастки не выступят на чемпионате мира из соображений безопасности.