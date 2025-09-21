На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
УЕФА собирается отстранить Израиль от всех европейских турниров

УЕФА 23 сентября собирается отстранить Израиль от всех европейских турниров
true
true
true
close
Richard Juilliart/Shutterstock/FOTODOM

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) собирается 23 сентября отстранить Израиль от всех футбольных турниров, сообщает «Первый спорт» со ссылкой на Israel Hayom.

Израильтяне пытаются не дать вынести вопрос на голосование 23 сентября из-за того, что подавляющее большинство европейских стран проголосуют за отстранение.

Если голосование состоится, то сборная Израиля будет отстранена от отбора к чемпионату мира 2026 года, а тель-авивский «Маккаби» будет исключен из Лиги Европы.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в России оценили позицию УЕФА по возвращению на турниры.

