На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посол России в Турции заявил, что дипломаты оказывают содействие семье пловца Свечникова

Посол Ерхов: дипломаты оказывают содействие семье пловца Свечникова
true
true
true
close
Фитнес клуб С.С.С.Р.

Российские дипломаты оказывают и будут оказывать содействие семье пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова, заявил перед окончанием своей миссии в Турции посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. Об этом сообщает ТАСС.

Посол отметил, что турецкие власти, с которыми сотрудники Генерального консульства России в Стамбуле находятся в постоянном контакте, продолжают масштабные мероприятия по поиску спортсмена с привлечением катеров и авиации. Он сказал, что ему пока неизвестно о каких-либо нарушениях при подготовке заплыва, но если семья Свечникова захочет перевести дело в «юридическую плоскость», то российские загранучреждения окажут все необходимое «логистическое содействие». При этом дипломат подчеркнул, что содействие семье Свечникова будет осуществляться строго в рамках имеющихся у российских дипломатических и консульских представительств полномочий, которые регламентированы законодательством Турции.

15 сентября мать пропавшего спортсмена Галина Свечникова заявила о необходимости расширить зону поисков сына в Мраморном море.

Ранее жена пропавшего в Босфоре российского пловца нашла виновных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами