Посол России в Турции заявил, что дипломаты оказывают содействие семье пловца Свечникова

Российские дипломаты оказывают и будут оказывать содействие семье пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова, заявил перед окончанием своей миссии в Турции посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. Об этом сообщает ТАСС.

Посол отметил, что турецкие власти, с которыми сотрудники Генерального консульства России в Стамбуле находятся в постоянном контакте, продолжают масштабные мероприятия по поиску спортсмена с привлечением катеров и авиации. Он сказал, что ему пока неизвестно о каких-либо нарушениях при подготовке заплыва, но если семья Свечникова захочет перевести дело в «юридическую плоскость», то российские загранучреждения окажут все необходимое «логистическое содействие». При этом дипломат подчеркнул, что содействие семье Свечникова будет осуществляться строго в рамках имеющихся у российских дипломатических и консульских представительств полномочий, которые регламентированы законодательством Турции.

15 сентября мать пропавшего спортсмена Галина Свечникова заявила о необходимости расширить зону поисков сына в Мраморном море.

Ранее жена пропавшего в Босфоре российского пловца нашла виновных.