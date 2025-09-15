Мать пропавшего в Босфоре россиянина сделала заявление

Галина Свечникова, мать пропавшего во время заплыва в проливе Босфор пловца Николая Свечникова, заявила о необходимости расширить зону поисков сына в Мраморном море. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, есть вероятность, что Свечников находится на одном из островов.

«Николая мы ждем домой и надеемся, что расширят поиски в Мраморном море. Там есть островки, если смотреть по карте. И обитаемые, и нет. Вдруг он там», — заявила Свечникова.

24 августа российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

В ходе поисков возникали различные версии случившегося. Так, сообщалось, что россиянин мог самостоятельно выбраться на берег и скрыться. Кроме того, появлялась информация о том, что сигнал с браслета пловца шел со дна Босфора — это опровергла его мать Галина, пояснив, что чип в браслете лишь фиксирует моменты старта и финиша.

Ранее жена пропавшего в Босфоре российского пловца нашла виновных.