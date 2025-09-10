Жена пропавшего в Босфоре российского пловца нашла виновных

Антонина Свечникова, жена пропавшего пловца Николая Свечникова, обвинила организаторов заплыва в проливе Босфор в том, что они несвоевременно обнаружили отсутствие ее супруга в воде и слишком поздно расширили зону поисков. Ее слова приводит 360.ru.

По ее словам, в ином случае Свечникова можно было бы обнаружить вовремя.

«Мы потеряли драгоценное время, которое могло бы быть использовано для спасения супруга, поскольку каждая секунда в воде имеет решающее значение», — заявила Свечникова.

24 августа российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

В ходе поисков возникали различные версии случившегося. Так, сообщалось, что россиянин мог самостоятельно выбраться на берег и скрыться. Кроме того, появлялась информация о том, что сигнал с браслета пловца шел со дна Босфора — это опровергла его мать Галина, пояснив, что чип в браслете лишь фиксирует моменты старта и финиша.

Ранее сообщалось, что российских фигуристов благословили на участие в олимпийском турнире.