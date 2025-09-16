«Спартак» вырвал победу у ЦСКА в матче с десятью голами

Московский «Спартак» одолел столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве, основное время завершилось со счетом 5:5. В составе армейской команды голами отметились Денис Гурьянов, Даниэль Спронг, который оформил хет-трик, и Павел Карнаухов. За красно-белых в этом поединке шайбы забросили Даниил Орлов, Никита Коростелев, сделавший дубль, Джоуи Кин, который также забил дважды.

В овертайме команды победителя выявить не смогли, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказался «Спартак». Победный бросок нанес Нэйтан Тодд.

За час до матча стало известно, что «Спартак» отстранил нападающего Ивана Морозова, чей допинг-тест показал положительный результат. Позднее в СМИ появилась информация, что в пробе игрока были найдены остатки кокаина.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ армейская команда на своей арене сыграет с «Локомотивом» 18 сентября. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Спартак» на день позже сразится на выезде с «Автомобилистом», матч начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что пойманный на наркотиках Морозов страдал от алкоголизма.