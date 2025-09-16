Лучший игрок «Спартака» провалил допинг-тест

25-летний нападающий московского «Спартака» Иван Морозов сдал тест на допинг, который показал положительный результат. Информация об этом была опубликована на официальном сайте красно-белых.

«Клуб обращает внимание, что выявленное вещество попало в организм игрока вне рамок деятельности ХК «Спартак» и медицинского штаба команды», — указано в заявлении.

Также в клубе подчеркнули, что хоккеист отстранен участия в тренировочном процессе и матчах команды до завершения всех предусмотренных процедур и окончательного установления обстоятельств. Информация была опубликована за час до матча «Спартака» со столичным ЦСКА, который пройдет в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и начнется в 19:30 по московскому времени.

В текущем сезоне КХЛ Морозов является лучшим бомбардиром «Спартака», в прошлом розыгрыше он набрал 62 очка в 76 матчах.

Положительный допинг-тест Морозова стал четвертым таким случаем в Континентальной хоккейной лиге за 2025 год. До этого допинг-пробы показали положительный результат у хоккеистов ЦСКА Владислава Каменева и Никиты Седова, а также у капитана «Автомобилиста» Анатолия Голышева.

Ранее Голышева дисквалифицировали на два сезона.