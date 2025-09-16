На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пойманный на кокаине игрок «Спартака» страдал от алкоголизма

Mash: пойманный на кокаине игрок «Спартака» Морозов имел проблемы с алкоголем
Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

Нападающий московского хоккейного «Спартака» Иван Морозов, в допинг-пробе которого были найдены остатки кокаина, страдал от алкоголизма. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Указано, что в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) спортсмен несколько раз пропадал из заявки команды из-за проблем с алкоголем, а также мог явиться на тренировки в состоянии похмелья. Тренерский штаб и хоккеисты команды пытались ему помочь, однако это не привело к каким-то результатам.

Также «Mash на спорте» указывает, что теперь «Спартак» работает над расторжением контракта с хоккеистом.

Информация о том, что Морозов временно отстранен, появилась на официальном сайте московского «Спартака» 16 сентября — за час до матча «Спартака» со столичным ЦСКА. В клубе отметили, что выявленное в положительной допинг-пробе вещество попало в организм спортсмена вне рамок деятельности «Спартака» и медицинского штаба команды.

Спортсмен будет отстранен до конца всех разбирательств.

В текущем сезоне КХЛ Морозов является лучшим бомбардиром «Спартака», в прошлом розыгрыше он набрал 62 очка в 76 матчах.

Случай с положительным допинг-тестом Морозова стал четвертым в КХЛ за последние несколько месяцев. До этого допинг-пробы показали положительный результат у хоккеистов ЦСКА Владислава Каменева и Никиты Седова, а также у капитана «Автомобилиста» Анатолия Голышева.

Ранее Голышева дисквалифицировали на два сезона.

