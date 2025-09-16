В пробе лучшего игрока «Спартака» нашли кокаин

В допинг-пробе нападающего московского хоккейного клуба «Спартак» Ивана Морозова обнаружены следы кокаина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Информация о том, что Морозов временно отстранен, появилась на официальном сайте московского «Спартака» 16 сентября — за час до матча «Спартака» со столичным ЦСКА, который пройдет в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и начнется в 19:30 по московскому времени. В клубе отметили, что выявленное в положительной допинг-пробе вещество попало в организм спортсмена вне рамок деятельности «Спартака» и медицинского штаба команды.

В скором времени после информации об отстранении Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что в крови спортсмена были найдены наркотические вещества.

Спортсмен будет отстранен до конца всех разбирательств.

В текущем сезоне КХЛ Морозов является лучшим бомбардиром «Спартака», в прошлом розыгрыше он набрал 62 очка в 76 матчах.

Случай с положительным допинг-тестом Мороза стал четвертым в КХЛ за последние несколько месяцев. До этого допинг-пробы показали положительный результат у хоккеистов ЦСКА Владислава Каменева и Никиты Седова, а также у капитана «Автомобилиста» Анатолия Голышева.

Ранее Голышева дисквалифицировали на два сезона.