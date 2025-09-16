Известный итальянский лыжник не пережил тренировку в Чили

Итальянский лыжник Маттео Францозо не смог пережить тренировку в Чили, передает ESPN.

Францозо получил серьезную черепно-мозговую травму и находился в реанимации в больнице Сантьяго. Также у него случился отек мозга. Францозо не смог пережить полученные травмы.

Францозо тренировался с выдающимися спортсменами итальянской сборной: Домиником Парисом, Кристофом Иннерхофером, Маттиа Кассе и другими.

