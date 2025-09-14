На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Карпин похвалил сыгравшего впервые за полгода нападающего

Карпин заявил, что остался доволен игрой Тюкавина в дерби с «Динамо»
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после матча со столичным «Спартаком» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что доволен игрой Константина Тюкавина в первом матче после возвращения. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Сам Тюкавин не знает, когда мы увидим того Тюкавина. Тренироваться можно сколько угодно, но игровой тонус не заменить. За те 15 минут, что у него были, он сыграл нормально. Еще мог и гол забить», — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась с результатом 2:2. Счет в матче открыли красно-белые, на 19-й минуте отличился Ливай Гарсия. Следом в первом тайме дубль оформил игрок «Динамо» Бителло, который забил на 26-й и 45+3-й минутах. Равенство на табло установил Гарсия, который поразил ворота соперников на 63-й минуте.

В концовке первого тайма был удален главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Егор Егоров.

Ранее новичок «Зенита» снова захотел покинуть команду.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами