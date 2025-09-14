Карпин похвалил сыгравшего впервые за полгода нападающего

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после матча со столичным «Спартаком» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что доволен игрой Константина Тюкавина в первом матче после возвращения. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Сам Тюкавин не знает, когда мы увидим того Тюкавина. Тренироваться можно сколько угодно, но игровой тонус не заменить. За те 15 минут, что у него были, он сыграл нормально. Еще мог и гол забить», — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась с результатом 2:2. Счет в матче открыли красно-белые, на 19-й минуте отличился Ливай Гарсия. Следом в первом тайме дубль оформил игрок «Динамо» Бителло, который забил на 26-й и 45+3-й минутах. Равенство на табло установил Гарсия, который поразил ворота соперников на 63-й минуте.

В концовке первого тайма был удален главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

