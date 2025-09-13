На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Все новости
Спорт
Катастрофическая ошибка Зайнутдинова и курьезный гол: «Динамо» отыгралось у «Спартака». LIVE

Футбол. РПЛ. 8 тур. «Динамо» — «Спартак». ОНЛАЙН

Владимир Федоренко/РИА Новости
Московское «Динамо» под руководством Валерия Карпина принимает на своем поле столичный «Спартак» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 8-й тур
1-й тайм
13 сентября 16:45
Динамо М
Москва, Россия
26' Бителло
45' Бителло
2 : 1
Спартак М
Москва, Россия
19' Гарсия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм

26' Бителло

19' Гарсия

25' Литвинов 29' Джику

45' Бителло

2-й тайм
'45+2

Опасно! Маркиньос нанес удар с линии штрафной, но мяч просвистел на перекладиной!

'45+1

Барко нанес прямой удар со штрафного, но не попал в створ!

'45

Мартинс набрал бешеную скорость и чуть не ворвался в штрафную «Динамо», но Рубенс грамотно сфолил на нем, не получив при этом желтую карточку. Тем не менее спартаковцы заработали опасный «стандарт».

'43

Угловой «Динамо» ни к чему не привел.

'42

Моментище! Макаров ворвался в штрафную «Спартака» и нанес мощнейший удар в касание, но попал в Литвинова! Мяч ушел на угловой.

'40

Маркиньос завалил Касереса на газон в попытке прорваться в штрафную «Динамо». Арбитр свистнул фол.

'38

Макаров обыграл Литвинова в центре поля, и «Динамо» провело быструю контратаку! Однако все завершилось дальним ударом Рубенса мимо створа.

'36

Литвинов прыгнул сзади на Макарова и сам влетел лицом ему в затылок. Игрок «Спартака» не сразу пришел в себя, но сможет продолжить игру.

'34

Зайнутдинов толкнул в спину Мартинса, и спартаковцы заработали «стандарт» на чужой половине поля. Барко подал на дальнюю штангу, но там красно-белые нарушили правила в атаке.

'31

Опасно! Бителло нанес удар в створ ворот со штрафного, но Максименко поймал мяч в руки!

'30

Джику поставил подножку Фомину на линии штрафной «Спартака», за что получил желтую карточку.

'29

Бителло опять подал в штрафную «Спартака», но Умяров вынес мяч далеко в поле.

'26

ГОООООЛ!!! «Динамо» очень быстро сравняло счет — 1:1! Бителло исполнил подачу в штрафную «Спартака», и никто из игроков не коснулся мяча, который с отскоком от газона залетел в дальний угол ворот! Стоит отметить, что Зайнутдинов попытался сыграть головой, что и смутило Максименко, который посмотрел в другую сторону и не стал прыгать в дальний угол.

'25

Литвинов получил желтую карточку. Динамовцы заработали «стандарт» на чужой половине поля.

'24

Бителло и Денисов вернулись на поле с перебинтованными головами.

'22

Ох, Бителло и Денисов столкнулись головами в борьбе за мяч, и у обоих появились рассечения. Все лицо игрока «Спартака» залито кровью.

'19

ГООООЛ!!! «Спартак» открывает счет после катастрофической ошибки «Динамо» — 0:1!

Денисов исполнил длинный заброс в штрафную бело-голубых. Лунев выбежал, чтобы забрать мяч, но Зайнутдинов его не понял, попытался прервать этот заброс сам и случайно сделал ужасный пас за спину своему голкиперу. Туда забежал Ливай Гарсия и отправил мяч в пустые ворота!

'18

Мартинс нанес мощнейший удар с радиуса штрафной, но попал в Зайнутдинова!

'17

Мартинс навесил во вратарскую «Спартака», но Касерес вынес мяч за боковую!

'15

Красно-белые контролируют мяч на чужой половине поля.

'13

Моментище! Фомин нанес плотный ударом низом с линии штрафной, но попал в штангу!

'11

Макаров случайно поставил подножку собственному партнеру — Рубенсу. Спартаковцы воспользовались этим, перехватили мяч и убежали в контратаку, которая закончилась ударом Ливая Гарсии с линии штрафной! Однако этот выстрел был заблокирован.

'8

Динамовцы заработали «стандарт» в паре метров от штрафной «Спартака». Макаров нанес мощный прямой удар, но попал в «стенку».

'7

Джику случайно ударился носок об затылок своего же одноклубника Кристофера Ву. Защитнику «Спартаку» пришлось покинуть поле, врачи оказывают ему помощь.

'5

Макаров скинул головой мяч на ход Бителло в штрафную «Спартака», но тот проиграл в скорости защитнику красно-белых Кристоферу Ву.

'3

Мяч попал в руку Фомину на половине поля «Динамо». Спартаковцы разыграли штрафной и исполнили заброс на Маркиньоса — к лицевой линии, но тот забрался в офсайд.

'1

Матч начался!

16:15

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в таблице РПЛ с 11 очками, а «Динамо» — девятое с восемью очками.

16:10

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Денисов, Умяров, Мартинс, Жедсон, Барко, Маркиньос, Гарсия.

16:05

Стартовый состав «Динамо»: Лунев, Касерес, Зайнутдинов, Осипенко, Рубенс, Глебов, Фомин, Бителло, Миранчук, Макаров, Сергеев.

16:00

Здравствуйте, уважаемые читатели! Московское «Динамо» сегодня сыграет со «Спартаком» на своем поле. Начало матча — в 16.45 мск.

