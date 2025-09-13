Опасно! Маркиньос нанес удар с линии штрафной, но мяч просвистел на перекладиной!
Барко нанес прямой удар со штрафного, но не попал в створ!
Мартинс набрал бешеную скорость и чуть не ворвался в штрафную «Динамо», но Рубенс грамотно сфолил на нем, не получив при этом желтую карточку. Тем не менее спартаковцы заработали опасный «стандарт».
Угловой «Динамо» ни к чему не привел.
Моментище! Макаров ворвался в штрафную «Спартака» и нанес мощнейший удар в касание, но попал в Литвинова! Мяч ушел на угловой.
Маркиньос завалил Касереса на газон в попытке прорваться в штрафную «Динамо». Арбитр свистнул фол.
Макаров обыграл Литвинова в центре поля, и «Динамо» провело быструю контратаку! Однако все завершилось дальним ударом Рубенса мимо створа.
Литвинов прыгнул сзади на Макарова и сам влетел лицом ему в затылок. Игрок «Спартака» не сразу пришел в себя, но сможет продолжить игру.
Зайнутдинов толкнул в спину Мартинса, и спартаковцы заработали «стандарт» на чужой половине поля. Барко подал на дальнюю штангу, но там красно-белые нарушили правила в атаке.
Опасно! Бителло нанес удар в створ ворот со штрафного, но Максименко поймал мяч в руки!
Джику поставил подножку Фомину на линии штрафной «Спартака», за что получил желтую карточку.
Бителло опять подал в штрафную «Спартака», но Умяров вынес мяч далеко в поле.
ГОООООЛ!!! «Динамо» очень быстро сравняло счет — 1:1! Бителло исполнил подачу в штрафную «Спартака», и никто из игроков не коснулся мяча, который с отскоком от газона залетел в дальний угол ворот! Стоит отметить, что Зайнутдинов попытался сыграть головой, что и смутило Максименко, который посмотрел в другую сторону и не стал прыгать в дальний угол.
Литвинов получил желтую карточку. Динамовцы заработали «стандарт» на чужой половине поля.
Бителло и Денисов вернулись на поле с перебинтованными головами.
Ох, Бителло и Денисов столкнулись головами в борьбе за мяч, и у обоих появились рассечения. Все лицо игрока «Спартака» залито кровью.
ГООООЛ!!! «Спартак» открывает счет после катастрофической ошибки «Динамо» — 0:1!
Денисов исполнил длинный заброс в штрафную бело-голубых. Лунев выбежал, чтобы забрать мяч, но Зайнутдинов его не понял, попытался прервать этот заброс сам и случайно сделал ужасный пас за спину своему голкиперу. Туда забежал Ливай Гарсия и отправил мяч в пустые ворота!
Мартинс нанес мощнейший удар с радиуса штрафной, но попал в Зайнутдинова!
Мартинс навесил во вратарскую «Спартака», но Касерес вынес мяч за боковую!
Красно-белые контролируют мяч на чужой половине поля.
Моментище! Фомин нанес плотный ударом низом с линии штрафной, но попал в штангу!
Макаров случайно поставил подножку собственному партнеру — Рубенсу. Спартаковцы воспользовались этим, перехватили мяч и убежали в контратаку, которая закончилась ударом Ливая Гарсии с линии штрафной! Однако этот выстрел был заблокирован.
Динамовцы заработали «стандарт» в паре метров от штрафной «Спартака». Макаров нанес мощный прямой удар, но попал в «стенку».
Джику случайно ударился носок об затылок своего же одноклубника Кристофера Ву. Защитнику «Спартаку» пришлось покинуть поле, врачи оказывают ему помощь.
Макаров скинул головой мяч на ход Бителло в штрафную «Спартака», но тот проиграл в скорости защитнику красно-белых Кристоферу Ву.
Мяч попал в руку Фомину на половине поля «Динамо». Спартаковцы разыграли штрафной и исполнили заброс на Маркиньоса — к лицевой линии, но тот забрался в офсайд.
Матч начался!
На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в таблице РПЛ с 11 очками, а «Динамо» — девятое с восемью очками.
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Денисов, Умяров, Мартинс, Жедсон, Барко, Маркиньос, Гарсия.
Стартовый состав «Динамо»: Лунев, Касерес, Зайнутдинов, Осипенко, Рубенс, Глебов, Фомин, Бителло, Миранчук, Макаров, Сергеев.
Здравствуйте, уважаемые читатели! Московское «Динамо» сегодня сыграет со «Спартаком» на своем поле. Начало матча — в 16.45 мск.