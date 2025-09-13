Назвал судью «путаной»: тренера «Спартака» удалили в матче с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Станкович был удален в матче РПЛ с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович был удален в концовке первого тайма матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».

Инцидент произошел после того, как на 45+3-й минуте игры игрок «Динамо» Бителло оформил гол и вывел свою команду вперед по счету. После этого Станкович и его помощники начали эмоционально обращаться к судье, высказывая свои претензии. Главный арбитр матча Егор Егоров показал Станковичу прямую красную карточку и желтые карточки его помощникам.

Как указывает Telegram-канал «Первый спорт», главный тренер «Спартака» в обращении к арбитру использовал слова «путана» и «сука». Специалиста пришлось уводить в подтрибунное помещение сразу нескольким людям. Если будет доказано, что оскорбления были использованы в адрес Егорова, то Станковичу грозит дисквалификация.

В матче, который проходит на домашнем стадионе «Динамо», перерыв, счет на табло — 2:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Пари НН» обыграл «Оренбург» в матче 8-го тура РПЛ.