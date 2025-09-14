Новичок «Зенита» снова захотел покинуть команду

Бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон, перешедший в команду два месяца назад за €25 млн, хочет вернуться на родину. Об этом сообщает BolaVip.

Издание поясняет, что игрок боится оказаться вне поля зрения тренерского штаба национальной команды. Потому он намерен зимой уйти в аренду на полгода.

Более того, он хочет вернуться во «Фламенго», откуда и перешел в российский клуб. Но в его бывшей команде не особенно радуются такой перспективе. Сообщается, что его уход оказался болезненным как для болельщиков, так и для руководства.

Игрок перешел в «Зенит», хотя мог продолжить карьеру в саудовском «Аль-Насре», за который выступает Криштиану Роналду. Однако сине-бело-голубые оказались более расторопными и оформили сделку. Сообщалось при этом, что сам спортсмен не был в восторге от переезда в Россию, но все же присоединился к команде из Санкт-Петербурга.

Через некоторое время после этого появилась информация, что его готов перекупить саудовский «Аль-Иттихад». А вскоре стало известно, что и «Аль-Наср» не теряет надежды приобрести Жерсона.

