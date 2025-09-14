На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новичок «Зенита» снова захотел покинуть команду

Игрок «Зенита» Жерсон хочет уйти в аренду
true
true
true
close
Paulo Ti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон, перешедший в команду два месяца назад за €25 млн, хочет вернуться на родину. Об этом сообщает BolaVip.

Издание поясняет, что игрок боится оказаться вне поля зрения тренерского штаба национальной команды. Потому он намерен зимой уйти в аренду на полгода.

Более того, он хочет вернуться во «Фламенго», откуда и перешел в российский клуб. Но в его бывшей команде не особенно радуются такой перспективе. Сообщается, что его уход оказался болезненным как для болельщиков, так и для руководства.

Игрок перешел в «Зенит», хотя мог продолжить карьеру в саудовском «Аль-Насре», за который выступает Криштиану Роналду. Однако сине-бело-голубые оказались более расторопными и оформили сделку. Сообщалось при этом, что сам спортсмен не был в восторге от переезда в Россию, но все же присоединился к команде из Санкт-Петербурга.

Через некоторое время после этого появилась информация, что его готов перекупить саудовский «Аль-Иттихад». А вскоре стало известно, что и «Аль-Наср» не теряет надежды приобрести Жерсона.

Ранее агенты Жерсона рассказали, покинет ли он «Зенит».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами