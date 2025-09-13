Фигуристка Медведедва призналась, что переживает за Карпина

Фигуристка Медведедва призналась, что переживает за тренера Карпина в «Динамо»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в интервью kp.ru заявила, что переживает за нового главного тренера столичного «Динамо» Валерия Карпина.

По ее словам, 56-летний специалист, пришедший на смену чешскому специалисту Марцелу Личке, может помочь команде добиться положительных результатов в национальном чемпионате.

«Я смотрю и болею за наших динамовцев, всегда переживаю, если у них что-то не клеится, если тренеры меняются. Вот сейчас, например, Валерий Карпин пришел на должность главного тренера. Что же будет? Ой как переживательно», — заявила Медведева, активно поддерживующая бело-голубых.

«Динамо» под руководством Карпина в текущем сезоне набрало восемь очков после семи проведенных туров и занимает девятое место в турнирной таблице. В восьмом туре бело-голубые примут в столичном дерби московский «Спартак». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 13 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.

