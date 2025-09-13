«Спартак» планирует переподписать основного голкипера

Московский «Спартак» намерен продлить трудовое соглашение с голкипером Александром Максименко. Об этом в интервью ТАСС заявил спортивный директор красно-белых Фрэнсис Кахигао.

По его словам, клуб заинтересован в том, чтобы Максименко выступал в команде максимально долго.

«Мы ведем переговоры со многими игроками, Александр Максименко является одним из них. Сейчас у него есть контракт, мы довольны им, довольны тем, как он выступает. Могу сказать, что мы хотим, чтобы он надолго остался в «Спартаке», — заявил Кахигао.

Поединок между «Динамо» и «Спартаком» состоится в Москве на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 13 сентября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 16:45 по московскому времени. Главным арбитром на эту встречу назначен Егор Егоров.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» расположился на седьмой строчке, набрав 11 очков. «Динамо» идет на девятой позиции в РПЛ, имея в активе восемь очков.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Парфенов возглавил московское «Торпедо».