Спасатели не нашли пропавшего на Эльбрусе альпиниста

Облет на вертолете горы Эльбрус не дал результатов в деле о поиске пропавшего белорусского альпиниста. Об этом сообщает 360.

По информации источника, поиски мужчины приостановлены до завтрашнего дня из-за наступления темноты в районе. В поисковой операции принимают участие 22 человека и вертолет МИ-8 МЧС России.

Пропавшему альпинисту из Белоруссии 26 лет. Турист планировал подъем на гору Терсколак высотой 3,8 тысячи метров.

В начале августа на пике Победы в Киргизии произошел инцидент с участием россиянки Натальи Наговициной. Спортсменка с 12 августа выживала на высоте 7,2 тыс. м возле пика Победы в горах Тянь-Шаня со сломанной ногой. Она травмировалась во время спуска. Напарник оказал ей первую помощь и отправился за подмогой в лагерь. Позднее двое иностранных спортсменов пытались помочь пострадавшей, но были вынуждены оставить ее из-за усталости и непогоды. В конце августа в МЧС Киргизии пришли к выводу, что женщина не выжила, и прекратили операцию по ее спасению.

