Россиянам рассказали о мечте альпинистки Наговициной

Российская альпинистка Наталья Наговицина, пропавшая после восхождения на пик Победы в Киргизии, мечтала получить жетон «Снежный барс», который вручают покорившим все пять гор выше семи тысяч метров. Об этом заявил kp.ru бывший главный тренер сборных СССР и России по альпинизму Владимир Шатаев.

По его словам, остальные четыре пика альпинистка уже покорила. Тем не менее, тренер предположил, что ей не удалось бы получить жетон в связи с тем, что она «перескакивала» простые маршруты в пользу более сложных, нарушая правила спорта.

«Конечно, желательно, чтоб люди до этого делали вместе какие-то более простые восхождения. Но нынешний коммерческий альпинизм отменил все правила», — подчеркнул он.

Россиянка Наталья Наговицина с 12 августа выживала на высоте 7,2 тыс. м возле пика Победы в горах Тянь-Шаня со сломанной ногой. Она травмировалась во время спуска. Напарник оказал ей первую помощь и отправился за подмогой в лагерь. Позднее двое иностранных спортсменов пытались помочь пострадавшей, но были вынуждены оставить ее из-за усталости и непогоды. В конце августа в МЧС Киргизии пришли к выводу, что женщина не выжила, и прекратили операцию по ее спасению.

