На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о мечте альпинистки Наговициной

Альпинист Шатаев: пропавшая Наговицина мечтала получить жетон «Снежный барс»
true
true
true
close
natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская альпинистка Наталья Наговицина, пропавшая после восхождения на пик Победы в Киргизии, мечтала получить жетон «Снежный барс», который вручают покорившим все пять гор выше семи тысяч метров. Об этом заявил kp.ru бывший главный тренер сборных СССР и России по альпинизму Владимир Шатаев.

По его словам, остальные четыре пика альпинистка уже покорила. Тем не менее, тренер предположил, что ей не удалось бы получить жетон в связи с тем, что она «перескакивала» простые маршруты в пользу более сложных, нарушая правила спорта.

«Конечно, желательно, чтоб люди до этого делали вместе какие-то более простые восхождения. Но нынешний коммерческий альпинизм отменил все правила», — подчеркнул он.

Россиянка Наталья Наговицина с 12 августа выживала на высоте 7,2 тыс. м возле пика Победы в горах Тянь-Шаня со сломанной ногой. Она травмировалась во время спуска. Напарник оказал ей первую помощь и отправился за подмогой в лагерь. Позднее двое иностранных спортсменов пытались помочь пострадавшей, но были вынуждены оставить ее из-за усталости и непогоды. В конце августа в МЧС Киргизии пришли к выводу, что женщина не выжила, и прекратили операцию по ее спасению.

Ранее «Газета.Ru» разобралась, могла ли Наговицина сама спуститься c пика Победы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами