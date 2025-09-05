На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Плющенко рассказал, что думает о критике Тарасовой

Фигурист Плющенко заявил, что его не волнуют слова Тарасовой в адрес Рудковской
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в интервью «Абзацу» заявил, что не переживает из-за слов критики его жены Яны Рудковской со стороны заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

В одном из недавних интервью Тарасова заявила, что из-за нелестных слов Яны Рудковской в адрес другого тренера — Этери Тутберидзе — Плющенко может пострадать сам.

«Обидно ли мне? Нет, конечно. Повторюсь, я не обращаю ни на кого внимания. У меня своя жизнь. Мне есть чем заниматься, так как у меня прекрасная жизнь. У нас все хорошо с Яной, все блестяще. Мы работаем и трудимся, готовим шоу», — заявил фигурист.

1 сентября Яна Рудковская пообещала, что Татьяне Тарасовой не будет ни за кого стыдно, попросив специалистку полностью переслушать собственное интервью, чтобы закрыть все вопросы о критике Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что фигуристка Александра Трусова благодаря рассказам о родах заработала более миллиона.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
