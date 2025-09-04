На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тарасова — о Рудковской: она испортит Плющенко всю жизнь

Тарасова считает, что Рудковская испортит жизнь Плющенко
close
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская не имеет отношения к этому виду спорта.

Рудковская ранее заявила, что тренер Этери Тутберидзе «ничего не добилась в спорте». Позже она подчеркнула, что принесет извинения, если ей назовут хотя бы одну победу Тутберидзе в качестве фигуристки. Тарасова вступилась за наставницу олимпийских чемпионок.

«Это большой русский тренер, который воспитал чемпионов, призеров и много девочек, которые нас потрясли. А вот кто такая Рудковская — не знаю. Она что, моды показывает? Кто она по профессии? Причем тут мы, из спорта, и она, шоумен?» — цитирует Тарасову Sport24.

На указание, что Рудковская является гендиректором академии «Ангелы Плющенко», выдающийся специалист лишь отмахнулась.

«Не смешите меня. Мне жаль, что она испортит Плющенко всю его жизнь вот такими высказываниями. Мне просто жаль. Он работает лучше, чем Рудковская пишет», — заключила Татьяна Тарасова.

Ранее Рудковская объяснила, по какому праву рассуждает о фигурном катании.

