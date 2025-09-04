Все оказалось просто: Трусова заработала более 1 млн рублей благодаря сыну

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова (в замужестве Игнатова) заработала более 1 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фигуристка смогла выручить такие деньги благодаря рассказам о родах. Она начала продавать доступ в приватный канал за 2 тыс. рублей в месяц. Обладатели подписки смогли получить возможность увидеть видео из родильного зала, услышать истории о схватках, родах и восстановлении после них.

«Бонусом — подкасты от молодой пары о саморазвитии. В одном из них 25-летний Макар [Игнатов] рассказывает, как «Идиот» Достоевского поменял его жизнь. Поклонники захейтили супругов и обвиняют в попытке заработать на ребенке», — говорится в сообщении.

Александра меньше месяца назад стала матерью: 6 августа у нее и Макара Игнатова родился сын Михаил. Несмотря на это, фигуристка не перестала вести активный образ жизни и вскоре после родов снова стала появляться на публике.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России в 2024 году, но сезон не продолжила.

Ранее Трусова показала видео подготовки новой программы.