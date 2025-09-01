«Вам точно не будет стыдно»: Рудковская ответила на критику от Тарасовой

Рудковская пообещала, что Тарасовой не будет ни за кого стыдно

Продюсер Яна Рудковская опубликовала обращение к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой, которая раскритиковала ее за слова об Этери Тутберидзе. Послание обнародовано в Telegram.

Рудковская подчеркнула, что и она, и ее муж, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, любят, ценят и уважают Тарасову. Она назвала специалиста не только выдающимся тренером современности, но и экспертом фигурного катания и знатоком истории этого вида спорта.

«Более чем уверена , что Вы никогда бы не позволили себе давать о Евгении подобные комментарии , которые мы услышали от Вашей коллеги. Посмотрите моё интервью полностью , пожалуйста, без вырванных из контекста фраз , и Вам точно не будет ни за кого стыдно!» — заверила Рудковская.

Тутберидзе до этого словами «а он есть?» оценила Плющенко-тренера. Супруга фигуриста в ответ заявила, что наставница олимпийских чемпионок Алины Загитовой и Анны Щербаковой «ничего не добилась в спорте». Татьяна Тарасова после этого призналась, что ей «стыдно за Яну».

