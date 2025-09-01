На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦСКА рассказали, что готовы извиниться перед форвардом «Краснодара»

Тренер ЦСКА Челестини заявил, что готов извиниться перед Кордобой
Global Look Press

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что готов попросить прощения из-за возможной саркастической реакции представителей клуба на удаление форварда «Краснодара» Джона Кордобы. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если мы в чем-то не правы, то я предпочту лично попросить извинений у Кордобы. У нас в Швейцарии все, что было на поле, остается на поле. Я привык, что мы можем находиться в подтрибунном помещении после матча и спокойно беседовать с соперниками», — заявил Челестини.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 31 августа, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли на 44-й минуте, отличился Джон Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян. На 56-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Кордоба. Сразу после матча футболист заявил, что может покинуть РПЛ из-за судейства.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Ранее в «Краснодаре» рассказали о будущем Эдуарда Сперцяна.

