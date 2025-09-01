В ЦСКА рассказали, что готовы извиниться перед форвардом «Краснодара»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что готов попросить прощения из-за возможной саркастической реакции представителей клуба на удаление форварда «Краснодара» Джона Кордобы. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если мы в чем-то не правы, то я предпочту лично попросить извинений у Кордобы. У нас в Швейцарии все, что было на поле, остается на поле. Я привык, что мы можем находиться в подтрибунном помещении после матча и спокойно беседовать с соперниками», — заявил Челестини.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 31 августа, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли на 44-й минуте, отличился Джон Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян. На 56-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Кордоба. Сразу после матча футболист заявил, что может покинуть РПЛ из-за судейства.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Рафаэль Шафеев из Волгограда.

