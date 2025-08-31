Удаленный в матче с ЦСКА лидер «Краснодара» заявил о желании покинуть РПЛ из-за судейства

Колумбийский футболист Джон Кордоба, который был удален в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА, заявил о своем желании покинуть чемпионат России из-за подобных инцидентов. Его слова приводит «Матч ТВ».

«За эти четыре года произошло все, что только могло быть. Я люблю Краснодар, клуб, но так продолжаться не должно. <...> Как только он увидел, что это был я, [судья] сразу достал карточку. После таких инцидентов есть огромное желание покинуть этот чемпионат. Сегодняшнее решение судьи может повлиять на мое будущее», — заявил он.

Поединок судил Рафаэль Шафеев. Он показал прямую красную карточку Кордобе на 56-й минуте игры.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли на 44-й минуте, отличился Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Краснодар» после этого поединка продолжает возглавлять турнирную таблицу национального первенства, набрав 16 очков. ЦСКА расположился на позицию ниже, имея в активе на один балл меньше. Следующий тур РПЛ состоится после паузы на матчи национальных команд. ЦСКА отправится на выездной матч к «Ростову», игра состоится 14 сентября и начнется в 19:30 по московскому времени. Краснодарский клуб на день раньше примет тольяттинский «Акрон», начало поединка — 19:30 мск.

