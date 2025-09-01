На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Краснодаре» рассказали о будущем Сперцяна

Тренер «Краснодара» Мусаев заявил, что Сперцян останется в клубе
Виталий Тимкив/РИА Новости

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после ничьей в матче против московского ЦСКА в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что полузащитник Эдуард Сперцян продолжит выступление за клуб. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«По трансферам — скорее всего мы закрылись на вход и выход. Мы рады, что Сперцян остается. Предложение было серьезное, но далеко переговоры не зашли. Эдик здорово начал сезон, сыгрался с Перреном и Аугусто», — заявил Мусаев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли на 44-й минуте, отличился Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян. Поединок судил Рафаэль Шафеев. Он показал прямую красную карточку Кордобе на 56-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в «Краснодаре» назвали несправедливым удаление Джона Кордобы в матче с ЦСКА.

