В «Краснодаре» рассказали о будущем Сперцяна

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после ничьей в матче против московского ЦСКА в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что полузащитник Эдуард Сперцян продолжит выступление за клуб. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».



«По трансферам — скорее всего мы закрылись на вход и выход. Мы рады, что Сперцян остается. Предложение было серьезное, но далеко переговоры не зашли. Эдик здорово начал сезон, сыгрался с Перреном и Аугусто», — заявил Мусаев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли на 44-й минуте, отличился Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян. Поединок судил Рафаэль Шафеев. Он показал прямую красную карточку Кордобе на 56-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

