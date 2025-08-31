Кордоба блестяще идет в прессинг и вынуждает ошибиться Акинфеева, которому приходится выбивать мяч в аут.
Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Петров, Черников, Перрен, Сперцян, Батчи, Са, Аугусто, Кордоба.
ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виктор, Дивеев, Алвес, Гаич, Круговой, Кисляк, Обляков, Глебов, Шуманский.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В центральном матче седьмого тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА принимает на своем поле «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.