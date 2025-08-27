В пробе дисквалифицированного гендиректора «Сочи» нашли шесть запрещенных веществ

В допинг-пробе дисквалифицированного генерального директора «Сочи» Игоря Григоренко было обнаружено шесть запрещенных веществ. Информация об этом появилась на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

«Расследование, проведенное Всемирным антидопинговым агентством (WADA), выявило доказательства, указывающие на наличие в предоставленном образце следующих запрещенных веществ: метенолона, оксандролона, тренболона, мельдония, катина и псевдоэфедрина», — указано в сообщении.

Об отстранении Григоренко стало известно 22 августа. Дисквалификация, которая началась 12 августа 2024 года, продлится четыре года.

В марте 2025 года Григоренко получил уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о допинге, найденном у него в пробе десятилетней давности в базе LIMS. LIMS — Laboratory Information Management System, программное обеспечение, предназначенное для управления лабораторными потоками работ и документов. Оно оптимизирует сбор, анализ, возврат и отчетность лабораторных данных. В этой системе фиксировались действия, связанные с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Григоренко сыграл 526 матчей и набрал 320 (168+152) очков. Вместе с «Салаватом Юлаевым» он выиграл Кубок Гагарина в 2011 году, также хоккеист выступал за магнитогорский «Металлург» и московский ЦСКА.

Гендиректором «Сочи» Григоренко стал 1 июля 2025 года.

Ранее в России дисквалифицировали семейную пару легкоатлетов за отказ от допинг-теста.