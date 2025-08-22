В России дисквалифицировали семейную пару легкоатлетов за отказ от допинг-теста

Легкоатлетов Артема и Надежду Зубковых отстранили за отказ от допинг-теста

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало семейную пару российских легкоатлетов Артема и Надежду Зубковых из-за отказа сдать допинг-тест. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Из-за отказа от сдачи анализов последовала дисквалификация сроком на четыре года. После этого Зубковы признали свою вину, и срок их отстранения был сокращен до трех лет. Их дисквалификация закончится 2 февраля 2028 года.

Зубков выступает в прыжках в длину и в тройном прыжке, его супруга — в спринте. Оба представляют Хабаровский край на соревнованиях в России.

До этого два российских спортсмена сумели доказать, что запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препарат мельдоний попал к ним в организм через молоко. Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы после его запрета в допинг-пробе почти 300 российских спортсменов оказалось это вещество.

Ранее российскую чемпионку Европы дисквалифицировали на четыре года из-за мельдония.