IIHF дисквалифицировала гендиректора «Сочи» из-за допинга

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила генерального директора хоккейного клуба «Сочи» Игоря Григоренко от любой деятельности, связанной с профессиональным спортом, на четыре года. Об этом пишет «Советский спорт».

Дисквалификация, которая началась 12 августа 2024 года, продлится четыре года.

В марте 2025 года Григоренко получил уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о допинге, найденном у него в пробе десятилетней давности в базе LIMS. LIMS — Laboratory Information Management System, программное обеспечение, предназначенное для управления лабораторными потоками работ и документов. Оно оптимизирует сбор, анализ, возврат и отчетность лабораторных данных. В этой системе фиксировались действия, связанные с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Григоренко сыграл 526 матчей и набрал 320 (168+152) очков. Вместе с «Салаватом Юлаевым» он выиграл Кубок Гагарина в 2011 году, также хоккеист выступал за магнитогорский «Металлург» и московский ЦСКА.

Гендиректором «Сочи» Григоренко стал 1 июля 2025 года.

Ранее в России дисквалифицировали семейную пару легкоатлетов за отказ от допинг-теста.