Родные пропавшего в Босфоре пловца ничего не знают о сигнале его трекера

Sport Baza: родные пловца Свечникова ничего не знают о местоположении трекера

Родные российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор, ничего не знают о местонахождении его трекера. Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza».

Поиски Свечникова идут уже четвертый день — он пропал во время заплыва 24 августа. При этом, по словам родственников, информацией о поиске с ними делятся неохотно. Они сами организовали сбор средств для волонтеров, помогающих в поисках.

Информация о том, что от трекера Свечникова идет сигнал из воды, появилась 27 августа. Глава организационного комитета Межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Из трех тысяч участников ежегодного заплыва, организованного Национальным олимпийским комитетом Турции, Свечников единственный не вернулся к финишу. Заплыв проходил в 37-й раз, в 2025 году участие в заплыве приняли спортсмены из 81 страны.

Родственники пловца самостоятельно начали его поиски, не дождавшись действий турецких спасательных служб. Свечников, по словам его друга, впервые преодолевал такую дистанцию на открытой воде. Пловец активно готовился к заплыву, однако ранее на открытой воде он плавал только 1-2 км.

Свечников является мастером спорта по плаванию. Он проживает в Москве, основал там школу плавания. В Стамбул прилетел 23 августа.

Ранее супруга Свечникова покинула Турцию.