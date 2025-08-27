На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Супруга пропавшего в Босфоре россиянина покинула Турцию

beswim__/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга пропавшего после заплыва через Босфор в Турции россиянина Николая Свечникова улетела в Россию. Об этом ТАСС сообщила ее родственница Алена Караман.

Жена Свечникова, который пропал 24 августа, прилетела в Стамбул 25-го числа, чтобы решить вопрос с поисками ее мужа. В России женщина оставила с родственниками ребенка, которому восемь месяцев.

Из трех тысяч участников ежегодного заплыва, организованного Национальным олимпийским комитетом Турции, Свечников единственный не вернулся к финишу. Заплыв проходил в 37-й раз, в 2025 году участие в заплыве приняли спортсмены из 81 страны.

Родственники пловца самостоятельно начали его поиски, не дождавшись действий турецких спасательных служб. Свечников, по словам его друга, впервые преодолевал такую дистанцию на открытой воде. Пловец активно готовился к заплыву, однако ранее на открытой воде он плавал только 1-2 км.

Свечников является мастером спорта по плаванию. Он проживает в Москве, основал там школу плавания. В Стамбул прилетел 23 августа.

Ранее прокуратура Стамбула затребовала показания у знакомых Свечникова.

