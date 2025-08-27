Обнаружен сигнал трекера пропавшего в Босфоре россиянина

Трекер пропавшего в Босфоре пловца из России Свечникова подает сигнал из воды

Трекер пропавшего в проливе Босфор российского пловца Николая Свечникова подает сигнал из воды. Об этом сообщает A haber.

Спасатели и турецкая береговая охрана продолжают поиски Свечникова, который пропал 24 августа во время заплыва в Босфоре. Телеканал отметил, что пока нет однозначной версии по поводу случившегося с пловцом, однако есть предположение, что Свечников сумел выбраться на берег.

Из трех тысяч участников Свечников единственный не вернулся к финишу. Отмечается, что ежегодный заплыв был организован Национальным олимпийским комитетом Турции. Заплыв проходил в 37-й раз. В 2025 году участие в заплыве приняли спортсмены из 81 страны.

Родственники пловца самостоятельно начали его поиски, не дождавшись действий турецких спасательных служб. Свечников, по словам его друга, впервые преодолевал такую дистанцию на открытой воде. Пловец активно готовился к заплыву, однако ранее на открытой воде он плавал только 1-2 км.

Свечников является мастером спорта по плаванию. Он проживает в Москве, основал там школу плавания. В Стамбул прилетел 23 августа.

Ранее прокуратура Стамбула затребовала показания у знакомых Свечникова.