В Турции сделали заявление по поводу сигнала с трекера пропавшего россиянина

Организатор заплыва опроверг сообщения о сигнале с чипа пловца Свечникова
beswim__/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сообщения об обнаружении сигнала с трекера пропавшего во время заплыва в Босфоре россиянина Николая Свечникова являются ложными. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил глава организационного комитета Межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ.

«Такие утверждения в СМИ — абсолютная ложь, потому что у этих чипов нет такой функции, у них нет GPS. Чип, который мы выдавали всем участникам заплыва, лишь определяет время между заходом пловца в море и выходом из него. Других функций нет. А если бы чип подавал сигнал, то мы бы сразу его нашли», — заявил Караташ.

Информация о том, что от трекера Свечникова идет сигнал из воды, появилась 27 августа.

Из трех тысяч участников ежегодного заплыва, организованного Национальным олимпийским комитетом Турции, Свечников единственный не вернулся к финишу. Заплыв проходил в 37-й раз, в 2025 году участие в заплыве приняли спортсмены из 81 страны.

Родственники пловца самостоятельно начали его поиски, не дождавшись действий турецких спасательных служб. Свечников, по словам его друга, впервые преодолевал такую дистанцию на открытой воде. Пловец активно готовился к заплыву, однако ранее на открытой воде он плавал только 1-2 км.

Свечников является мастером спорта по плаванию. Он проживает в Москве, основал там школу плавания. В Стамбул прилетел 23 августа.

Ранее супруга Свечникова покинула Турцию.

