Умер бывший нападающий «Салавата Юлаева» Полозов

Умер экс-хоккеист «Салавата Юлаева» Полозов
ХК Салават Юлаев/VK

Умер бывший нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Константин Полозов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба нефтекамского «Тороса», который он тренировал в 2015 году.

Полозову было 59 лет.

«Ушел из жизни Константин Полозов. Хоккейный клуб «Торос» выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Александровича. Скорбим»», — говорится в сообщении.

В 1983 году Полозов стал чемпионом Европы и СССР среди юношей, становился трехкратным призером чемпионатов России (1995-1997), а также был обладателем Кубка Международной федерации хоккея (1994).

13 августа умер спортивный комментатор Борис Скрипко.

Скрипко работал на телевидении с 1979 года. Он комментировал на 11 Олимпиадах, начиная с Игр 1980 года в Москве. Последним местом его работы был «Матч ТВ» — Скрипко комментировал бокс.

Ранее капитан сборной России скончался после покорения пика Победы в Киргизии.

Зимние виды спорта
