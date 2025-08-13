Спортивный комментатор Скрипко умер в возрасте 78 лет

ТАСС: спортивный комментатор Скрипко умер на 79-м году жизни

Спортивный комментатор Борис Скрипко умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Скончался комментатор Борис Скрипко. Причина — онкологическое заболевание. В последнее время комментатор находился в больнице», — сказал собеседник.

Скрипко работал на телевидении с 1979 года. Он комментировал на 11 Олимпиадах, начиная с Игр 1980 года в Москве. Последним местом его работы был «Матч ТВ» — Скрипко комментировал бокс.

