Спортивный комментатор Скрипко умер в возрасте 78 лет

ТАСС: спортивный комментатор Скрипко умер на 79-м году жизни
Мир Бокса

Спортивный комментатор Борис Скрипко умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Скончался комментатор Борис Скрипко. Причина — онкологическое заболевание. В последнее время комментатор находился в больнице», — сказал собеседник.

Скрипко работал на телевидении с 1979 года. Он комментировал на 11 Олимпиадах, начиная с Игр 1980 года в Москве. Последним местом его работы был «Матч ТВ» — Скрипко комментировал бокс.

11 августа умер бывший чемпион мира по кикбоксингу в возрасте 50 лет.

В начале августа умер чемпион мира по футболу 1990 года, а также скончался брат Мухаммеда Али.

Ранее футболист мюнхенской «Баварии» рассказал о смерти сына.

Летние виды спорта
