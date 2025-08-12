На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Капитан сборной России скончался после покорения пика Победы в Киргизии

Альпинист Тотмянин скончался после покорения пика Победы высотой 7439 метров
«Федерация альпинизма России»

Капитан сборной команды России по альпинизму Николай Тотмянин скончался после покорения пика Победы высотой 7439 метров в Киргизии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно указанной информации, у альпиниста не выдержало сердце. Сообщается, что Тотмянин, которому было 66 лет, почувствовал себя плохо во время спуска с горной вершины 10 августа. Как указали другие участники восхождения, альпинист сумел спуститься сам, понимая, что ему нужно как можно скорее покинуть гору. Вечером того же отправили в больницу Бишкека, однако врачи не смогли ему помочь: утром 11 августа он скончался.

Тотмянин занимался альпинизмом с 1976 года, он дважды поднимался на Эверест, а также был лауреатом премии Piolets d'Or, которую ему вручили за первопроход северной стены Жанну (высота 7710 метров). Альпинист — заслуженный мастер спорта, обладатель «Золотого ледоруба», шестикратный обладатель знака «Снежный барс». Всего в своей карьере Тотмянин совершил более 200 категорированных восхождений.

Ранее итальянский спортсмен умер на Всемирных играх в Китае.

