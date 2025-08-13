На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ирина Роднина: плясать под чужую дудку не планирую

Владимир Федоренко/РИА Новости

Фигуристка Ирина Роднина заявила, что всегда была одиозной фигурой, передает Sport24.

«Считаю ли я себя одиозной фигурой? Я всегда этим отличалась. В хоре я не пела, так что плясать под чужую дудку не планирую. Мне кажется, каждый должен иметь свою четкую позицию. Если нет своей позиции, то люди идут в общем потоке и подпевают кому-то», — сказала Роднина.

Роднина является трехкратной олимпийской чемпионкой. Также Роднина является десятикратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы.

Ранее Роднина ответила на вопрос о размере своей пенсии.

«У меня пенсия нормального российского человека. Не спортивная. Сумма? Пока меньше 30 тысяч. Я работающий пенсионер, и индексации для меня нет», — сказала Роднина.

Ранее Роднина рассказала, предлагали ли ей сменить гражданство.

