Тарасова раскрыла, чего ждет от встречи Путина и Трампа в контексте спорта

Тарасова о встрече Путина и Трампа: надеемся на позитивное влияние на спорт

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила надежду, что встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа приведет к позитивным изменениям в спортивной сфере. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Конечно, весь мир знает об этой встрече, следит за ней. Понятно, что там будет идти речь не про спорт, но мы надеемся на позитивное влияние в том числе и на него. Встреча двух больших держав — это прекрасно, мне кажется», — сказала Тарасова.

Встреча российского и американского президентов пройдет на Аляске 15 августа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоры начнутся в 11:30 по местному времени (22:30 мск) в Анкоридже.

Вместе с Путиным участие в переговорах с Трампом примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в Кремле раскрыли, обсудят ли Путин и Трамп возвращение российского спорта.