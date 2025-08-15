Медведева сыграет в фильме

Двукратная серебряная медалистка зимних Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева сыграет футболистку в фильме «Тренировка гнева». Об этом рассказал режиссер Виталий Дудка на защите проекта в Министерстве культуры.

«Главную роль в картине исполнит Сергей Гармаш, Анастасия Талызина сыграет спортивного психолога, а фигуристка Евгения Медведева исполнит роль футболистки», — сообщил он.

По сюжету фильма в сеть попадает видео, на котором наставник женской команды «Торпеда» мотивирует своих спортсменок оскорблениями и угрозами. Несмотря на победу в матче, общество требует его «отмены». Фильм планируется выпустить в прокат в 2027 году.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Евгении Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее Медведева назвала спортсмена, у которого хочет взять интервью.