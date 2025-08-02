Медведева назвала спортсмена, у которого хочет взять интервью

Фигуристка и телеведущая Евгения Медведева назвала людей, у которых хотела бы взять интервью. Среди спортсменов она назвала хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Слова фигуристки приводит Sport24.

«Пускай это будет Ваня Дмитриенко. Мне интересно, как развивался его путь в музыкальной карьере. Мальчик меняется. Из спортсменов — это Александр Овечкин, конечно же. Была бы большая честь. Легенда, легенда. Но я знаю, что это максимально сложно. Пойду с удочкой», — заявила Медведева.

Также она анонсировала выпуск своего шоу «БеС Комментариев» с продюсером Яной Рудковской.

«Я думаю, это будет прямо мегаинтересно. Мы постараемся сделать максимально откровенное, максимально комфортное, но при этом не без перчинки интервью. Поэтому ждите», — добавила фигуристка.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Евгении Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее Медведева снялась в купальнике на Мальдивах.