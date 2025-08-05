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Умер чемпион мира по футболу 1990 года

Умер чемпион мира по футболу 1990 года в составе сборной ФРГ Милль
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Pressefoto Rudel/Herbert Rudel v/Global Look Press

Умер чемпион мира по футболу 1990 года в составе сборной ФРГ Франк Милль, сообщает Spiegel.

Экс-футболисту было 67 лет. Милль умер от последствий сердечного приступа, перенесенного в мае 2025 года.

За свою карьеру он выступал за немецкие «Рот-Вайсс Эссен», «Боруссию» (Менхенгладбах), «Боруссию» (Дортмунд) и «Фортуну». В немецкой бундеслиге он забил 123 мяча.

Милль был в заявке сборной ФРГ на чемпионате мира 1990 года, но на поле не выходил.

1 августа 2025 года стало известно о том, что итальянский спортсмен Маттиа Селла умер на глазах у семьи после пересечения финишной черты забега CorrinConca di Thiene.

Спортсмену было 35 лет.

Ранее футболист мюнхенской «Баварии» рассказал о смерти сына.

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