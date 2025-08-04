В возрасте 82 лет умер брат Мухаммеда Али

Младший брат легендарного боксера Мухаммеда Али Рахаман скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Independent.

«Невозможно рассказать историю Мухаммеда, не упомянув Рахамана. Он был одним из самых постоянных источников поддержки Мухаммеда на протяжении всей его карьеры, и их отношения были настоящим примером того, что значит быть «опекуном брата моего», — заявил президент центра Мухаммеда Али Девон Холт.

Рахаман Али скончался 1 августа.

Он родился в 1943 году и изначально носил имя Рудольф Арнетт Клей, но, как и его брат, впоследствии сменил имя. Он всегда присутствовал в тренировочных лагерях и на крупнейших боях Мухаммеда.

За свою профессиональную карьеру Рахаман Али провел 18 боев: 14 выиграл, 3 проиграл. Один поединок завершился вничью.

Также 1 августа итальянский спортсмен умер в возрасте 35 лет на глазах у семьи.

Ранее два человека погибли на ралли в Эквадоре.