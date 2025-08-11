На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший чемпион мира по кикбоксингу умер в 50 лет

Спортивный клуб кикбоксинга Райвен

Бывший чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу Дмитрий Лиходумов умер в 50 лет. Об этом сообщается на странице Федерации кикбоксинга России во «ВКонтакте».

«С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни Дмитрий Лиходумов. Он был одним из ярких кикбоксеров России и мира — с нестандартной техникой, самобытным стилем и огромной силой воли. Память о Дмитрии навсегда останется в наших сердцах», — говорится в заявлении.

Telegram-канал «Mash на спорте» утверждает, что спортсмена нашли мертвым возле пустыря в Балашихе с многочисленными следами побоев на теле.

Помимо победы на чемпионате мира в 2002 году, в активе Лиходумова серебро мирового первенства (2001), бронзовая медаль чемпионата Европы (2000) и три золота чемпионатов России.

В начале августа умер чемпион мира по футболу 1990 года, а также скончался брат Мухаммеда Али.

Ранее футболист мюнхенской «Баварии» рассказал о смерти сына.

Летние виды спорта
