Футболист «Баварии» рассказал о смерти сына

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх в своих социальных сетях рассказал о смерти сына, которая произошла несколько недель назад.

«С глубокой скорбью мы хотели бы сообщить сегодня, что наш сын Лен скончался несколько недель назад после продолжительной тяжелой болезни. Особая благодарность нашим семьям, друзьям и «Баварии» за проявленные заботу и поддержку в последние месяцы — это очень много значит для нас», — написал Ульрайх вместе со своей женой Лизой.

Ульрайх перешел в «Баварию» из Штутгарта в 2015 году. В 2020-м голкипер провел сезон в составе «Гамбурга», но затем вернулся в Мюнхен. В общей сложности Ульрайх провел 103 матча за команду, в которых пропустил 117 мячей.

В середине июля сообщалось, что один из лучших футболистов африканской сборной умер в возрасте 78 лет. В начале мая посетивший 18 чемпионатов мира и Европы болельщик умер в 76 лет.

Ранее инвестор европейского футбольного клуба умер, подавившись вареником.