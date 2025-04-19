Экс-арбитр РПЛ оценил пенальти в концовке матча «Акрон» — «Спартак»

Федотов о пенальти в конце матча «Акрон» — «Спартак»: это фол по неосторожности

Экс-арбитр Игорь Федотов выразил мнение, что последний пенальти в матче «Акрона» и «Спартака» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) был назначен верно. Его слова приводит «Чемпионат».

«Это фол по неосторожности. Простой момент: игрок «Акрона» выставил ногу, не успел сыграть, соперник прокинул мяч, и произошло нарушение. Сухой был в хорошей позиции и принял решение самостоятельно. Можно было даже показывать желтую», — заявил Федотов.

Встреча, которая состоялась на «Самара Арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На 23-й минуте Артем Дзюба отличился с пенальти, на 29-й минуте преимущество удвоил 18-летний Дмитрий Пестряков. На 39-й минуте Тео Бонгонда сократил отставание, но на 45+5-й минуте Эсекьель Барко не смог забить пенальти. На 61-й минуте Алекса Джурасович отправил мяч в свои ворота, а победу «красно-белым» принес Барко, реализовав пенальти на 90+4-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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